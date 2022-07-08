Пекин, , 04:38 — REGNUM Рост внешней торговли Китая останется относительно высоким в июне после роста на 8,3% в годовом исчислении за первые пять месяцев, сообщило Министерство коммерции КНР, передает 7 июля агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно исследованию министерства, проведенному среди деловых кругов, торговля Китая сталкивается с растущей неопределенностью во второй половине года, и ситуация будет оставаться сложной и мрачной, заявила на пресс-конференции представитель министерства Шу Цзюэтин.

Однако, несмотря на проблемы, долгосрочные позитивные фундаментальные показатели в торговле остаются неизменными благодаря прочному фундаменту, сказала она.

По ее словам, многочисленные меры поддержки в стране еще больше повысят жизнеспособность бизнеса, в то время как новые энергетические и другие секторы, которые продемонстрировали устойчивую динамику роста, будут способствовать дальнейшему росту торговли во второй половине года.

По ее словам, министерство поможет предприятиям сократить расходы и стимулировать инновации на фоне усилий страны по модернизации торговли.