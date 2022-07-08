Пекин, 8 июля, 2022, 04:36 — ИА Регнум. Китай планирует усилить поддержку развития гиг-экономики в своей последней попытке повысить занятость, передает 7 июля агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Информация о найме на случайную работу будет включена в сферу государственных информационных служб занятости, согласно руководству, опубликованному министерством трудовых ресурсов и социального обеспечения страны и другими четырьмя правительственными учреждениями.

Будет усилена подготовка лиц, ищущих временную работу, особенно для новых профессий и тех, кто пользуется высоким спросом на рабочую силу. В руководстве говорится, что будут предприняты усилия по пресечению незаконной практики на рынке гиг-экономики, чтобы лучше защитить права работников.

В последние месяцы Китай ввел целый ряд мер политики, направленных на то, чтобы помочь соискателям, включая студентов колледжей и трудящихся-мигрантов, найти работу, чтобы сохранить стабильность рынка труда страны.

Гиг-экономика — это система труда, когда сотрудников не нанимают в штат, но приглашают под осуществление конкретных проектов и задач.