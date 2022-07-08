8 июля 2022 | Время чтения 4 мин

Георгий Балаков, , 05:54 — REGNUM Запад не оставляет своих попыток добиться хотя бы минимальных успехов в своей «экономической войне» против России. Правда, на смену резкой риторике и обещаниям обрушить курс российской валюты до «200 рублей за доллар» политики «цивилизованного мира» перешли к более сдержанным, если не сказать осторожным высказываниям. Да и сами ограничения начали принимать куда более взвешенно. Пример тому — новая атака на российскую нефть: вместо полного эмбарго США и Евросоюз рассматривают вариант установления максимального потолка цен на «чёрное золото» из России.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«США и союзники обсуждают ограничение российской нефти на уровне 40-60 долларов за баррель, чтобы сократить финансирование войны. Нет спокойствия идиотам. Я бы так назвал этот материал на месте автора. США, как известно, с самого начала СВО активно пытаются решить «проблему» с доходами России от продажи нефти. Их понять можно, вроде как это мы должны страдать, а страдает Запад и весь мир вместе с ними», — сообщил телеграм-канал Dugout_Observer со ссылкой на публикацию Bloomberg.

По мнению ТГ-канала, США фактически хотят ввести ручное управления мировой экономикой. Однако это несёт большие риски для инициаторов новых ограничительных мер в отношении Москвы.

«На саммите в Германии 28 июня лидеры договорились изучить варианты ограничения цен путем запрета страховых и транспортных услуг, необходимых для доставки российской нефти и нефтепродуктов, если только нефть не закупается ниже согласованной цены. Отлично, я прямо действительно рад. Каждый раз, когда кто-то пытается начать «вручную» регулировать рынки, а тем более мировой рынок, это заканчивается катастрофой для инициатора. В материале, к слову, это упоминается: «цель состоит в том, чтобы сократить доходы Москвы от войны в Украине, но риск заключается в том, что плохо выполненные меры приведут к скачку цен на нефть», — процитировал выдержку из статьи западного издания Dugout_Observer.

В этой связи для России снова встает вопрос о необходимости строить собственный флот нефтяных танкеров и газовозов. При этом в очередной раз Запад показывает, что, когда ему надо, он легко вытрет ноги о своим же принципы «свободного рынка».

Газовоз сжиженного природного газа Energy Integrity © Официальный сайт ПАО «Газпром»

«Помню, помню такое. Жили мы в стране, где устанавливали предельные цены на валюту, товары народного потребления и даже продукты питания. А то, что было дальше, называлось дефицит. Посмотрим, как у капиталистов получится делать плановую социалистическую экономику в глобальном масштабе. Они себе это как представляют? Ну вот предельная цена на российскую нефть, скажем, 50 долларов. А на саудовскую или катарскую? Тоже по полтиннику? Или по рыночной цене?» — задается вопросом телеграм-канал «Андрей Медведев».

По его мнению, невозможно установить предельную цену при наличии высокого спроса на нефть в целом. А вот когда мировая экономика войдёт в пике, то и спрос на нефть начнёт падать по совершенно естественным причинам вроде сокращения перелётов и снижение темпов производства.

Многие телеграм-каналы высмеяли идею ввести регулирование цен на нефть, сравнив оплот капитализма в лице США с приверженцами идей коммунизма.

«Я предлагаю отвечать на этот вызов неомарксистов в США с таким же рвением: бочки по 50 долларов наполнять наполовину, а по накладным проводить как полные. Мы-то в СССР жили, а им ещё только предстоит. Работало тогда — сработает и сейчас!» — иронично заметил телеграм-канал «Афанасьев Z».

Нефтяная платформа Иван Шилов © ИА REGNUM

США, а точнее их президент Джо Байден, становятся объектом насмешек не впервые. Причем сравнения принципов работы «оплота демократии и уважения к свободному рынку» с коммунизмом происходит не впервые. Не так давно американский лидер призвал заправки внутри Штатов снизить стоимость топлива, на что российский сегмент Telegram ответил изрядной порцией сарказма.

«Генеральный Секретарь Партии товарищ Байден на совещании с членами Политбюро потребовал от нэпманов и прочих слуг капитала снизить цены на топливо. После этого он ознакомился с результатами уборочной кампании и посетил концерт мастеров художественного свиста из Оклахомщины. Рабочие завода «Радужный пролетарий» города Сан-Франциско поддержали товарища Байдена и подписали коллективное письмо с требованием жёсткого регулирования цен на топливо, справедливого начисления трудодней и распределения продуктовых карточек», — высмеял президента США телеграм-канал «Старше Эдды».

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