Токио, 8 июля, 2022, 04:32 — ИА Регнум. Ремейк или ремастер игры Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII не выйдет одновременно с релизом Final Fantasy VII: Rebirth. Об этом 8 июля сообщает портал PCGamesN.

Скриншот из игры Final Fantasy VII Remake Final Fantasy VII Remake

Режиссер Final Fantasy 7 Rebirth Тетсуя Номура рассказал, что изначально разработчики хотели выпустить ремейки спин-оффов Dirge of Cerberus и Before Crisis в рамках одной игры, однако впоследствии, посчитав её примерный бюджет, отказались от этой идеи. При этом команда проекта всё же решила выпустить обновлённую версию Crisis Core, поскольку эта игра была слишком важна для сюжета Final Fantasy VII: Rebirth.

Напомним, Final Fantasy VII: Rebirth будет представлять собой сюжетное продолжение Final Fantasy VII Remake, релиз состоится в конце 2022 года или начале 2023-го. Ранее Тетсуя Номура сообщил, что уже приступил к работе над третьей частью игры.