Пекин, , 04:31 — REGNUM В общей сложности 1461 подозреваемый был задержан китайскими иммиграционными властями за создание угрозы национальной границе и пограничному управлению страны, сообщило Национальное иммиграционное управление КНР, передает 7 июля агентство Синьхуа.

Подозреваемые были обвинены в осуществлении преступной деятельности, включая организацию нелегальной иммиграции, перевозку нелегальных иммигрантов или незаконное предоставление документов для пересечения границы, среди прочего.

Подозреваемые были задержаны в ходе специальной правоохранительной кампании, начатой Министерством общественной безопасности страны 25 июня. По данным администрации, по состоянию 6 июля в ходе кампании было раскрыто 735 связанных с этим уголовных дел, и 21 преступная группировка, причастная к таким преступлениям, была раскрыта.

С момента начала 100-дневной кампании иммиграционные власти по всему Китаю координируют свои усилия по укреплению пограничного контроля и пресечению трансграничной преступной деятельности. Администрация пообещала и далее продвигать соответствующие правоохранительные органы и продолжать обеспечивать безопасность, стабильность и порядок в приграничных регионах.