Тайбэй, 8 июля, 2022, 04:30 — ИА Регнум. Тайвань увеличит свой лимит на количество въездных поездок с 25 000 в неделю до 40 000 на фоне профилактики COVID-19, объявило агентство по мониторингу заболеваний острова, передает 7 июля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

С 15 июня количество въездных поездок было ограничено 25 000 в неделю. После корректировки протокол о домашней изоляции для въездных поездок останется неизменным, сообщили в агентстве.

Однако, начиная с 14 июля, тайваньцы, владельцы вида на жительство и те, кто переезжает на остров, больше не будут обязаны предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного за два дня до посадки в самолет, добавило агентство. Эпидемия на острове идет на спад, при этом число ежедневных новых случаев заболевания COVID-19 стабильно снижается.