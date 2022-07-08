Красноярск, 8 июля, 2022, 04:29 — ИА Регнум. В пятницу, 8 июля, в Красноярске облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, температура воздуха +23… +25 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин После дождя 2

В 8:00 на Театральной площади было +17 °C.

Ночью с 8 на 9 июля ожидается до +11… +15 °C, облачно, без осадков.

Скорость северо-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 734 мм рт. ст.

В субботу, 9 июля, в Красноярске до +20… +24 °C, облачно, временами небольшой дождь. Ночью — до +13… +15 °C, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь.

В воскресенье, 10 июля, в Красноярске ожидается до +24… +26 °C днём и до +14… +16°C ночью. облачно с прояснениями, временами небольшой дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 8 июля на юге Таймырского МР местами порывы западного ветра до 15−20 м/с. В центральных и южных районах Красноярского края, в Туруханском районе, в Эвенкийском МР местами грозы.

На юге Таймырского МР и в Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В Туве местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.

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