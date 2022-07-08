Фучжоу, Китай, , 04:27 — REGNUM 14-й Форум двух сторон Тайваньского пролива пройдет в провинции Фуцзянь на материковой части Китая с 12 июля, сообщил 7 июля представитель Управления по делам Тайваня при Госсовете КНР.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам пресс-секретаря Чжу Фэнляня, в общей сложности будет проведено 43 мероприятия как онлайн, так и офлайн, которые должны привлечь около 2000 человек из Тайваня для участия в офлайн-мероприятиях.

В этом году форум будет посвящен теме поощрения межличностных обменов и углубления комплексного развития через Тайваньский пролив.