Шанхай, Китай, 8 июля, 2022, 04:25 — ИА Регнум. Около 50 000 кандидатов в Шанхае сдали вступительные экзамены (гаокао) в колледжи 7 июля, на месяц позже, чем их сверстники в других частях Китая, из-за местного всплеска COVID-19 этой весной, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) pedroserapio Шанхай

Ежегодный национальный экзамен обычно начинается 7 июня, но в мае Шанхай объявил о решении перенести его на 7–9 июля, поскольку город боролся с местными вспышками COVID-19.

За последние три дня все кандидаты дважды прошли тестирование на COVID-19. По данным муниципальных органов образования, те, кто в настоящее время находится на карантине или у кого обнаружены симптомы перед поступлением в экзаменационные центры, помимо других необычных обстоятельств, должны сдавать экзамен в заранее подготовленных изолированных комнатах.

Кандидаты должны сдать ПЦР-тест 7 и 8 июля на месте проведения экзамена, а также они должны пройти еще один раунд тестирования в 9 июля по месту жительства после окончания экзамена.