Тайюань , Китай, , 04:22 — REGNUM Пять человек погибли и шесть получили ранения в результате ДТП в уезде Линсянь провинции Шаньси на севере Китая, сообщает уездный отдел по связям с общественностью, передает 7 июля агентство Синьхуа.

Авария произошла около 8:57, когда небольшой белый спортивный внедорожник сбил пешеходов на обочине дороги в деревне Шанчэнчжуан уезда Линсянь, в результате чего погибли и получили ранения люди.

Раненые были отправлены в больницу для оказания медицинской помощи, и ни один из них не находится в опасном для жизни состоянии. В настоящее время проводится дальнейшее расследование причин аварии.