Вашингтон, , 04:18 — REGNUM Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не повлияет на прочность союза Вашингтона и Лондона. Такое заявление сделала 7 июля официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Карин Жан-Пьер The White House

Также Жан-Пьер напомнила, что на саммите НАТО в Мадриде все участники альянса договорились о поддержке Украины и эта позиция останется неизменной.

Официальный представитель Белого дома уточнила, что пока в администрации президента США не готовы предоставить информацию о возможных будущих контактах американского лидера Джозефа Байдена и Бориса Джонсона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидер правой партии «Братья Италии» Джорджа Мелони обвинила в двуличии леволибералов в связи с их реакцией на отставку премьер-министра Британии Джонсона.

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