Пекин, , 04:17 — REGNUM Бывший заместитель председателя провинциального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) провинции Ляонин Ли Вэньси предстал 7 июля перед Народным судом промежуточной инстанции в городе Тайань провинции Шаньдун по обвинению в получении взяток, сообщает агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Прокуратура заявила, что в период с 2004 по 2021 год Ли использовал свои различные должности, в том числе должности начальника полиции и старшего политического советника провинции Ляонин, чтобы предлагать помощь другим лицам в деловых операциях, получении разрешений на добычу полезных ископаемых и уклонении от уголовных обвинений. Взамен он незаконно принял деньги и подарки на сумму более 546 млн юаней (около $81,41 млн).

Прокуратура представила доказательства на суде. Ли и его защитник подвергли перекрестному допросу доказательства, и обе стороны дали свои соответствующие полные показания. В своем последнем заявлении Ли признал себя виновным и выразил раскаяние.

В судебном процессе приняли участие более 30 человек, включая законодателей, политических советников, представителей прессы и общественности. Приговор Ли будет оглашен позже.