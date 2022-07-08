Токио, , 04:16 — REGNUM В Японии зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией во всех префектурах, сообщает газета Yomiuri.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что за 7 июля на японской территории выявили 47 977 зараженных коронавирусом нового типа. Это почти вдвое превышает средний показатель по приросту инфицированных, зафиксированный неделей назад. При этом рост заболеваемости COVID-19 фиксируется во всех 47 префектурах Японии.

Ряд экспертов предполагает, что страна столкнулась с седьмой волной пандемии коронавирусной инфекции. Тем не менее японские власти пока не намерены ужесточать ограничительные меры для жителей страны. Пока жителей Японии призывают проходить ревакцинацию против COVID-19, а также соблюдать все санитарные меры.

По последним данным, в Японии с начала пандемии выявили более 9,5 млн зараженных коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались более 35,1 тыс. человек.