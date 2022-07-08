Вашингтон, 8 июля, 2022, 04:06 — ИА Регнум. Руководитель Blizzard Майк Ибарра выступил в защиту ролевой экшн-игры Diablo Immortal и её спорной модели монетизации. Об этом 8 июля сообщает портал Kotaku.

Diablo

Ибарра, в частности, заявил, что проект имеет высокий рейтинг в магазине приложений AppStore, и что большинству геймеров игра нравится. Он также сказал, что Blizzard разработала её таким образом, что геймеры могут получить «99,5% всего в игре», не вкладывая реальные деньги.

«Монетизация имеет место в конце игры», — отметил Ибарра, добавив, что «философия» проекта всегда заключалась в том, чтобы позволить «сотням миллионов людей» пройти кампанию, не прибегая к микротранзакциям. Глава Blizzard также сообщил, что он и другие сотрудники компании хорошо осведомлены о том, какой приём получила игра в геймерском сообществе.

Напомним, на известном рейтинговом сайте Metacritic ПК-версия Diablo Immortal получила самую низку оценку со стороны рядовых пользователей в истории портала — 0,3 балла (из 10). Критики оценили её в 59 баллов (из 100). По поводу слов Ибарра о микротранзакциях стоит отметить, что ключевой особенностью игр франшизы Diablo всегда являлась возможность повторного прохождения игры после завершения основной кампании.