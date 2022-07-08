Рамалла , 8 июля, 2022, 03:51 — ИА Регнум. Президент Палестины Махмуд Аббас провел встречу с главой министерства обороны Израиля Бенни Ганцем, сообщает агентство WAFA.

ИА REGNUM Израиль и Палестина

В ходе встречи Аббас заявил министру о необходимости искать политические решения израильско-палестинского конфликта, а также заявил о необходимости соблюдения всех соглашений между Иерусалимом и Рамаллой. Также президент Палестины призвал Израиль прекратить эскалацию насилия на Западном берегу Иордана. По его мнению, это может привести к росту напряженности между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля в Алжире состоялась встреча лидером двух крупнейших политических сил Палестины — ХАМАС и ФАТХ. При этом в саммите принимал участие и президент Палестины Махмуд Аббас. На мероприятии обсуждались совместные действия по защите палестинской независимости.