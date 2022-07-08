Киев, , 03:51 — REGNUM Турбину для газопровода «Северный поток», которая находилась на ремонте в канадском Монреале попросили Канаду не отдавать России украинские власти. Об этом 7 июля сообщает агентство Reuters.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению украинской стороны, передача России турбины для газопровода будет нарушением антироссийских санкционных мер.

«Санкции запрещают передачу любого газового оборудования. Если это решение будет утверждено, мы, несомненно, обратимся к нашим европейским коллегам, чтобы они пересмотрели свой подход. Ведь если страны не выполняют согласованные ими решения о санкциях, то о какой солидарности можно говорить?», — так заявил агентству источник в минэнерго Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек призвал власти Канады решить вопрос с доставкой турбины для «Северного потока» до начала запланированных Россией профилактических работ на этой магистрали. Хабек уточнил, что если для Оттавы возник вопрос правового характера, то Канада может доставить турбину не в Россию, а в Германию.

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