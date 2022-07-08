Киев, 8 июля, 2022, 03:51 — ИА Регнум. Турбину для газопровода «Северный поток», которая находилась на ремонте в канадском Монреале попросили Канаду не отдавать России украинские власти. Об этом 7 июля сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По мнению украинской стороны, передача России турбины для газопровода будет нарушением антироссийских санкционных мер.

«Санкции запрещают передачу любого газового оборудования. Если это решение будет утверждено, мы, несомненно, обратимся к нашим европейским коллегам, чтобы они пересмотрели свой подход. Ведь если страны не выполняют согласованные ими решения о санкциях, то о какой солидарности можно говорить?», — так заявил агентству источник в минэнерго Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек призвал власти Канады решить вопрос с доставкой турбины для «Северного потока» до начала запланированных Россией профилактических работ на этой магистрали. Хабек уточнил, что если для Оттавы возник вопрос правового характера, то Канада может доставить турбину не в Россию, а в Германию.