Вашингтон, 8 июля, 2022, 03:39 — ИА Регнум. Группа моддеров (разработчиков модификаций к видеоиграм) решила перенести игру Black Mesa на «движок» GoldSrc оригинальной Half-Life. Об этом 8 июля сообщает журнал PC Gamer.

Кадр из игры Half-Life Игра с HD-текстурами

Эта инициатива может показаться кому-то более чем странной, если учесть, что в основе проекта Black Mesa лежала идея перенести Half-Life на «движок» Source и студия Crowbar Collective потратила на это более 15 лет. Стоит отметить, что в действительности разработчики не просто перенесли оригинальную игру на новый «движок», но и добавили в неё множество новых деталей и даже переделали многие уровни.

Энтузиасты, назвавшие свой проект Black Mesa Classic, решили перенести уже обновлённую версию Half-Life на старый «движок» GoldSrc. Они анонсировали свой проект ещё в 2019 году, но сейчас выложили на портал Mod DB демонстрационную версию одного уровня и почти сразу же удалили её со страницы. Разработчики пояснили, что снова выложат демонстрацию немного позже, когда исправят ошибку, которая была обнаружена «в последнюю минуту».

Напомним, проект Black Mesa был анонсирован 19 сентября 2004 года. Релиз игры в формате раннего доступа состоялся в 2015 году, а полноценный релиз — 6 марта 2020-го. На известном рейтинговом сайте Metacritic проект получил 84 балла (из 100) от критиков и 8,9 балла (из 10) от рядовых пользователей.