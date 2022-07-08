Вашингтон, 8 июля, 2022, 03:26 — ИА Регнум. Сделка по приобретению компании Twitter миллиардером Илоном Маском оказалась под угрозой срыва после попытки аудита. Об этом 7 июля сообщает газета Washington Post.

Heisenberg Media Илон Маск

Маск предполагал приобрести компанию Twitter за $44 млрд, но перед заключением сделки потребовал провести аудит и подтвердить информацию компании о том, что количество «фейковых» и спам-аккаунтов в принадлежащей компании одноимённой социальной сети не превышает 5%.

Издание указывает, что помощники Маска пришли к выводу о невозможности верифицировать данные Twitter о фальшивых и спам-аккаунтах. Команда бизнесмена предполагает, что руководство Twitter не стремится раскрывать эту информацию. В связи с этим у Маска, по всей вероятности, нет информации о перспективности сети с коммерческой точки зрения.

Отмечается, что помощники миллиардера приостановили своё участие в обсуждениях о привлечении средств для финансирования сделки по приобретению Twitter. Допускается, что в случае выхода Маска из сделки начнутся судебные баталии, так как руководство Twitter может потребовать от бизнесмена закрыть сделку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после получения новых сведений о функционировании американской социальной сети Twitter бизнесмен Илон Маск может пересмотреть сумму, которую он готов предложить за покупку этого интернет-ресурса.