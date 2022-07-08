Москва, 8 июля, 2022, 03:20 — ИА Регнум. Не менее 78 лесных пожаров ликвидировали на территории России за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

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«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 07 июля 2022 г. в России ликвидировано 78 лесных пожаров на площади 4 390 га», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время в российских регионах продолжают действовать 122 очага природных возгораний. Их общая площадь оценивается в 30 418 гектаров.

Наибольшее число пожаров зафиксировано на территории Якутии — там огнем охвачено около 16 тыс. гектаров. Также крупные природные возгорания зафиксированы в Хабаровском крае, Иркутской и Архангельской областях, а также в Республике Коми.

В ликвидации лесных пожаров в России принимают участие 2896 специалистов и 3 122 единицы спецтехники. Также к тушению возгораний привлекли 40 воздушных судов.