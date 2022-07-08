Москва, 8 июля, 2022, 03:19 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил крупный финансовый иск, заявителем по которому выступает АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат». С АО «Тулачермет» кредитор требует выплаты свыше 1,2 млрд рублей. Исковое заявление ещё к производству не принято и дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

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Заявление подано в суд 4 июля 2022 года. Сумма исковых требований — 1 202 233 635,87 рубля.

Компания-истец базируется в Белгородской области и позиционируется как один из ведущих производителей железорудного сырья в России. В сообщениях СМИ ГОК фигурировал как актив компании «Металлоинвест» миллиардера Алишера Усманова.

Ответчик фигурирует на своём сайте как один из крупнейших в России экспортёров товарного чугуна.