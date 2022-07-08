Кемерово, , 03:06 — REGNUM Партию трамваев с начальной ценой всего лота 888 279 999,96 рубля планирует закупить управление по транспорту и связи Новокузнецка (Кемеровской области). 20 июля 2022 года пройдёт соответствующий тендер, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Новокузнецк Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

По контракту планируется аванс до 70%.

Предполагается закупить 12 трамваев максимальной пассажировместимостью — не менее 150 человек каждый.

«Товар, поставляемый поставщиком, должен быть новым (не был в употреблении, не проходил ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), изготовлен не ранее 2022 года», — уточняется в техзадании.

Контракт действует по 3 ноября 2023 года.

Напомним, также Госдума осенью планирует обсудить развитие городского электротранспорта в России.