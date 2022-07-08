Запорожье, Украина, , 02:53 — REGNUM В городе Запорожье, который находится под оккупацией украинских боевиков, слышны взрывы, заявил член администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем канале в Telegram.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Земляки из Запорожья сообщают о взрывах. При этом воздушная тревога в городе не была объявлена», — заявил он.

Рогов добавил, что на основании имеющихся данных можно сделать вывод, что киевские каратели ведут огонь из артиллерии с южных пригородов Запорожья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация Запорожской области призвала военнообязанных жителей тех частей региона, которые находятся под киевской оккупацией, уезжать на освобожденные территории.

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