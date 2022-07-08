Берлин, , 02:53 — REGNUM Банкротство не угрожает Германии, а бюджетный долг страны вскоре уменьшится до уровня, который был перед пандемией коронавируса. Об этом 7 июля заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала ZDF.

Олаф Шольц Иван Шилов © ИА REGNUM

Вместе с тем глава немецкого правительства отметил, что такой прогноз актуален, если экономика не столкнется с «большим промышленным кризисом» или, если в мире не произойдет масштабный конфликт «с общемировыми последствиями».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что некоторые отрасли промышленности в Германии придется остановить в случае дефицита газа в стране.

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