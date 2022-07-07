Чехов, Московская область, 8 июля, 2022, 02:49 — ИА Регнум. Дирекция заказчика капитального строительства Московской области 25 июля 2022 года планирует выбрать подрядчика, который спроектирует и построит детскую поликлинику в городе Чехове. Стартовая цена заявленного тендера составляет 1 200 390 843,67 рубля, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Rusevik.ru Медицина

В задачи исполнителя входят инженерные изыскания, подготовка проектной документации и строительство поликлиники на 500 посещений в смену. Под объект, возводимый в рамках областной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», выбран участок на улице Мира, 4а площадью 0,6103 га.

Контракт будет авансирован на 30%. Оплатят его средствами бюджета области.

Работы по строительству должны завершить в три этапа.

Здание планируется в три этажа. Также оно должно иметь парковку на 30 автомобилей.