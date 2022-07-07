Тюмень, 8 июля, 2022, 02:40 — ИА Регнум. В Тюмени жители дома по ул. Широтной, 17 переживают третий потоп в своих подъездах и квартирах. Об этом они написали, приложив в доказательство видео и фото, в группе «ЧС Тюмень» социальной сети «ВКонтакте».

Марина Каширская ИА REGNUM Ремонт

«Моё утро началось в 4:30 утра со шваброй по дому. У нас на Широтной, 17 четвёртый подъезд и квартиры опять и снова затопило после очередного дождя! Если это ремонт кровли, то, простите, зачем такой ремонт нужен?» — пишут возмущённые тюменцы.

Они сообщают, что управляющая компания сообщает, что не является стороной договора подряда капремонта.

«МКУ «Служба техконтроля», НО «Фонд капитального ремонта» и в особенности ООО «Промтехсервис», ответственные за это форменное безобразие, остановите эти потопы!» — просят жители дома, пережившие затопления 28 июня, 3 и 7 июля.

В их подъезде от потока воды уже замкнуло электропроводку — следует из репортажа Tmn. sm. news. В квартирах отвалились обои, вновь придётся ремонтировать потолки и залитый пол.

Директор ООО «Промтехсервис» Вячеслав Троицкий отметил, что причина затопления определена — это засор ливневых воронок.

«Безусловно, мы будем заниматься компенсацией или восстановлением причинённого ущерба», — уверил он издание.

В комментариях жителям злополучного дома тюменцы советуют обратиться в Госжилинспекцию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени жители пятого этажа дома по ул. Одесской из-за ремонта крыши в мае 2022 года спали под зонтами.