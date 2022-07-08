Оттава, , 02:32 — REGNUM Канада поставит на Украину 39 бронированных автомобилей, произведенных компанией General Dynamics. Об этом 7 июля заявила журналистам канадский министр обороны Анита Ананд.

Военная помощь Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Ранее о передаче Киеву Оттавой 39 бронетранспортеров передавал телеканал CBC.

Глава минобороны отметила, что указанная бронетехника будет являться дополнением к отдельному контракту на поставку 360 таких машин для вооруженных сил Канады, который был заключен еще в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня канадское правительство пообещало выделить киевскому режиму еще 151,7 млн канадских долларов (около $118 млн) «на поддержку мира и безопасности на Украине».

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