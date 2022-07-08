Кандагар, Афганистан, , 02:19 — REGNUM 185 заключенных тюрьмы города Кандагар в Афганистане выпустили на свободу, заявил начальник исправительного учреждения Мавлави Ахтар Мохаммад Хуссаини в ходе беседы с журналистами.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сообщается, что заключенных амнистировали в соответствии с декретом верховного лидера радикальной группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в честь праздника. Хуссаини уточнил, что из освобожденных 45 содержались в тюрьме за уголовные преступления, еще 140 были наркозависимыми.

Отмечается, что это не первый случай амнистии заключенных в тюрьме Кандагара. Несколько дней назад из тюрьмы освободили 350 заключенных.