Киев, 8 июля, 2022, 01:58 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден хочет посетить Украину, но не может приехать в Киев из-за того, что ему мешают «ряд моментов», касающихся безопасности. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский 7 июля в интервью телеканалу CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Глава Украины отметил, что относится к указанной ситуации «с пониманием». Он подчеркнул, что украинские власти по-прежнему ждут приезда Байдена. Зеленский также похвалил лидеров других стран, которые посетили Киев, за то, что они якобы не боятся руководства России.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая первая леди США Джилл Байден посетила Украину, побывав в пограничном со Словакией районе.

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