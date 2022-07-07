Москва, 8 июля, 2022, 01:56 — ИА Регнум. Новый подъём заболеваемости COVID-19 в России не исключён в случае появления новых подвариантов коронавируса и снижения коллективного иммунитета. Такое заявление сделал 7 июля руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Рост заболеваемости в мире связан с двумя причинами. Во-первых, пришли новые варианты вируса. Во-вторых, идет постепенное ослабление иммунитета тех, кто давно привился или переболел. Нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости и у нас», —- пояснил Семенов журналистам.

Эксперт уточнил, что в России ситуация с коронавирусом находится под контролем Роспотребнадзора и нет никаких причин для введения ограничений. По словам Семёнова, в мире постоянно растёт доля новых мутаций коронавируса, а варианты штамма «Омикрон» ВА.4/ВА5 в мире вытесняют штамм «Стелс-Омикрон» ВА.2. Специалист пояснил, что такая же картина наблюдается и в отношении других вариантов, этот процесс является частью нормальной эволюции вируса.

Семёнов предупредил, что возможный рост заболеваемости произойдёт за счёт тех, кто не вакцинировался от коронавируса. Вакцинация остаётся сейчас основной мерой профилактики коронавирусной инфекции, важно обеспечить максимальный охват населения прививками.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что эпидемиолог и бывший директор Глобальной программы Всемирной организации здравоохранения по малярии Педро Алонсо предупредил, что «нам придется жить с COVID-19 вечно».