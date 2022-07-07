Минск, 8 июля, 2022, 01:43 — ИА Регнум. Шведские дипломаты в Минске вели себя некорректно в ситуации с двумя гражданами Белоруссии, которые скрывались в шведской дипмиссии от уголовного преследования. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз в эфире телеканала ОНТ.

ИА REGNUM Минск

«Касательно Кузнечиков… Что-то мне подсказывает, что эта история не закончена. Мы владеем информацией о не совсем пристойном поведении дипломатов в текущей ситуации. Не буду забегать вперед, но думаю… будет очень интересно», — заявил он.

Ранее на белорусском телевидении появилось видео, где шведские дипломаты помогают бежать вышеупомянутым белорусским гражданам из здания дипмиссии. По словам Глаза, этот сюжет может вызвать дипломатический скандал. Он отметил, что посол вывез находящихся в розыске граждан Белоруссии на дипломатическом автомобиле.

Напомним, в сентябре 2020 года двое граждан Белоруссии, скрываясь от уголовного преследования за нападение на сотрудников правоохранительных органов, перелезли через забор посольства Швеции в Минске. Шведские дипломаты отказались предоставить им убежище, однако не выдали их правоохранительным органам.