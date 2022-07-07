Бразилиа, 8 июля, 2022, 01:40 — ИА Регнум. Экономические санкции, которые были введены Западом против России, не сработали. Об этом заявил президент Бразилии Жаир Болсонару 7 июля, выступая перед своими сторонникам.

Janine Moraes / Câmara dos Deputados Жаир Болсонару

Он отметил, что его позиция по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину и специальной военной операции на Украине «была сбалансированной».

По мнению бразильского главы, такая политика помогла Бразилии с покупкой удобрений, которые являются ключевым ресурсом для сельскохозяйственного сектора этой латиноамериканской страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о том, что попытки США задушить Россию санкциями провалились, что признают международные эксперты, включая американских.

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