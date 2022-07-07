Ханой, 8 июля, 2022, 01:34 — ИА Регнум. Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 913 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные вьетнамского министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике выросло до 10 752 140. При этом к настоящему времени уже смогли выздороветь и выписались из медучреждений 9 741 110 пациентов. Это, отмечает вьетнамский минздрав, составляет около 91% от всего числа заболевших с начала пандемии. Еще 43 089 пациентов с болезнью не справились и скончались.

Отмечается, что к 8 июля во Вьетнаме использовали около 234,6 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции. Из них 207,1 млн доз препаратов против COVID-19 использовали для вакцинации жителей возрастом от 18 лет.