Киев, 8 июля, 2022, 01:25 — ИА Регнум. США поддерживают Украину в объеме, который недостаточен для победы киевского режима. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский 7 июля в интервью телеканалу CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Он потребовал увеличить помощь Киеву, отметив, что США являются мировой экономикой и поэтому должны поддерживать Украину финансированием, а также обязаны предоставлять ей оружие.

Кроме того, Зеленский считает, что американские власти способны оказывать влияние на европейские страны, часть из которых, по его мнению, добиваются баланса между Москвой и Киевом, но пока поддерживают украинскую сторону из-за позиции Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля агентство Bloomberg распространило информацию о том, что Еврокомиссия заблокировала выделение Киеву нового кредита в размере €1,5 млрд из опасений по поводу дефолта Украины.