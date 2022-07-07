Каир, 8 июля, 2022, 00:58 — ИА Регнум. Картины российского художника Георгия Курасова были сняты со стен станции метро «Женский факультет» в Каире после обвинений в плагиате в адрес египетской художницы, позаимствовавшей работы без ведома автора. Видеозапись с процессом демонтажа работ Курасова разместила 7 июля на своём сайте пресс-служба оператора третьей линии метро египетской столицы RATP Dev Cairo.

Nina R Каир

На видео сотрудники каирского метро с яростным энтузиазмом срывают со стен картины, ставшие причиной международного скандала. «RATP Dev уважает интеллектуальную собственность», — сказано в подписи к видео.

Руководство метро Каира принесло извинения российскому художнику и заявило о подготовке к судебному процессу с египетской художницей Гадой Вали, присвоившей себе авторство работ Курасова. Уточняется, что станцию украсят другими изображениями.

Сам художник намерен подать иск в суд Египта и добиться наказания для египетской художницы и с этой целью уже обратился за помощью к юристам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководство Каирского метрополитена принесло извинения российскому художнику за плагиат его работ. В метро Каира уточнили, что не имели понятия о том, что картины были позаимствованы у автора нелегально и без его ведома.