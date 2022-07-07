Кадуна, Нигерия, 8 июля, 2022, 00:51 — ИА Регнум. Не менее девяти человек погибли в результате массового ДТП в штате Кадуна на севере Нигерии, сообщает пресс-служба нигерийской дорожной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что в городе Кадуна столкнулись два грузовика, автобус и автомобиль. По предварительной версии, причиной аварии стали превышение скорости, запрещенные обгоны и потеря управления транспортным средством на мосту Ригачикун. На месте аварии погибли девять человек, еще 12 получили травмы различной степени тяжести — их доставили в ближайшую больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля два пассажирских автобуса столкнулись в штате Йобе на северо-востоке Нигерии. В результате аварии погибли десять человек, еще семеро получили ранения. Причины и обстоятельства ДТП не назывались.