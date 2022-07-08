Нью-Йорк, США, , 00:43 — REGNUM Основные индексы американского фондового рынка завершили торги 7 июля ростом. Больше других прибавил Nasdaq.

Рост фондового рынка Pixabay.com

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 346,87 пункта (1,12%), до уровня 31 384,55 пункта. S& P 500 подорожал на 57,54 пункта (1,50%), до уровня 3902,62 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 259,49 пункта (2,28%), до уровня 11 621,35 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $3,63 (3,68%), до уровня $102,16 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы американского фондового рынка завершили торги 6 июля умеренным ростом.

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