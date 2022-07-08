Брюссель, , 00:29 — REGNUM Выделение нового кредита Украине на €1,5 млрд заблокировали бюджетные органы Еврокомиссии из опасений по поводу финансовой состоятельности. Об этом 7 июля сообщило агентство Bloomberg.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Еврокомиссия выступает гарантом по кредитам за пределами Евросоюза, Украине деньги должны были быть выделены по линии Европейского инвестиционного банка. При этом Еврокомиссия настаивает, чтобы обеспечение кредита составляло не стандартные 9% от общего объёма финансирования, а 70%, поскольку существует вероятность, что Киев не сможет вернуть долг.

Представитель Еврокомиссии пояснил агентству, что Евросоюзу нужны гарантии в том, что долг будет погашен в случае дефолта на Украине. Он уточнил, что сейчас Комиссия ищет альтернативы, благодаря которым можно было бы разделить часть рисков, связанных с выделением кредита Киеву. В частности, рассматриваются варианты передачи части рисков по невозвращению кредита отдельным странам ЕС и самому Европейскому инвестиционному банку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что французский европарламентарий Тьерри Мариани в своём обращении к Еврокомиссии выразил сомнения в том, что Украина сможет погасить выдаваемые ей иностранные кредиты. Депутат напомнил о заявленном в мае Еврокомиссией намерении выделить на восстановление Украины €9 млрд в виде кредита и подчеркнул, что в МВФ считают необходимым «уточнить финансовые потребности Киева и скорректировать способы их удовлетворения».

Читайте ранее в этом сюжете: Способность Киева расплатиться по кредитам вызвала сомнение в ЕП