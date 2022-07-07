Брюссель, 8 июля, 2022, 00:29 — ИА Регнум. Выделение нового кредита Украине на €1,5 млрд заблокировали бюджетные органы Еврокомиссии из опасений по поводу финансовой состоятельности. Об этом 7 июля сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Еврокомиссия выступает гарантом по кредитам за пределами Евросоюза, Украине деньги должны были быть выделены по линии Европейского инвестиционного банка. При этом Еврокомиссия настаивает, чтобы обеспечение кредита составляло не стандартные 9% от общего объёма финансирования, а 70%, поскольку существует вероятность, что Киев не сможет вернуть долг.

Представитель Еврокомиссии пояснил агентству, что Евросоюзу нужны гарантии в том, что долг будет погашен в случае дефолта на Украине. Он уточнил, что сейчас Комиссия ищет альтернативы, благодаря которым можно было бы разделить часть рисков, связанных с выделением кредита Киеву. В частности, рассматриваются варианты передачи части рисков по невозвращению кредита отдельным странам ЕС и самому Европейскому инвестиционному банку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что французский европарламентарий Тьерри Мариани в своём обращении к Еврокомиссии выразил сомнения в том, что Украина сможет погасить выдаваемые ей иностранные кредиты. Депутат напомнил о заявленном в мае Еврокомиссией намерении выделить на восстановление Украины €9 млрд в виде кредита и подчеркнул, что в МВФ считают необходимым «уточнить финансовые потребности Киева и скорректировать способы их удовлетворения».