Минск, 8 июля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Временного поверенного в делах Польши в Белоруссии 7 июля вызвали в министерство иностранных дел Белоруссии «в связи с немотивированной обеспокоенностью польской стороны ситуацией с местом вблизи деревни Микулишки, которое в польских СМИ почему-то именуется братской могилой польских солдат». Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

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Как говорится в сообщении МИД, временному поверенному Мартину Войцеховскому разъяснили, что в этом населенном пункте, по информации местных властей, воинских захоронений и захоронений иностранных военнослужащих не зарегистрировано.

Ведомство утверждает, что в Белоруссии к таким вопросам относятся очень внимательно и законность работ по обустройству территории в данном месте была подтверждена Генпрокуратурой после получения данных, что человеческие останки там отсутствуют.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля МИД Польши выразил протест в связи с якобы имевшем место уничтожением надгробий и памятников польским военным в Гродненской области.