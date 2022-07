Вашингтон, , 07:36 — REGNUM Популярный рэпер Tyler, the Creator (Тайлер Грегори Оконма) выразил разочарование бывшими коллегами Брэндуном Дешеей и Тайлером Мейджором. Об этом сообщил портал HipHopDX.

Tyler, the Creator Скриншот YouTube

Как признался артист, молодые люди в тайне записывали и впоследствии продавали части его неизданных песен третьим лицам. В то же время Tyler пока что официально не подавал судебный иск против злоумышленников.

Напомним, 10 июня 2022 года Фаррелл Уильямс выпустил новый трек под названием Cash in Cash Out. В записи работы также приняли участие 21 Savage (Шайя Бин Эйбрахам-Джозеф) и Tyler, the Creator.

Читайте ранее в этом сюжете: Рэперу Gunna вновь отказали в выходе из тюрьмы под залог