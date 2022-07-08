Вашингтон, 8 июля, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Популярный рэпер Tyler, the Creator (Тайлер Грегори Оконма) выразил разочарование бывшими коллегами Брэндуном Дешеей и Тайлером Мейджором. Об этом сообщил портал HipHopDX.

Скриншот YouTube Tyler, the Creator

Как признался артист, молодые люди в тайне записывали и впоследствии продавали части его неизданных песен третьим лицам. В то же время Tyler пока что официально не подавал судебный иск против злоумышленников.

Напомним, 10 июня 2022 года Фаррелл Уильямс выпустил новый трек под названием Cash in Cash Out. В записи работы также приняли участие 21 Savage (Шайя Бин Эйбрахам-Джозеф) и Tyler, the Creator.