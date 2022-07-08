Минск, , 12:10 — REGNUM Белорусский республиканский союз потребительских обществ («Белкоопсоюз») решил открыть фастфуд-кафе по всей республике. Об этом сообщил председатель правления организации Олег Мацкевич.

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«В этом году планируем реализовать проекты по созданию сети специализированных кафе под едиными брендами «Лепим сами», «Еда и кофе», «Смаженка», Tasty. Это популярное сегодня направление, фастфуд, поэтому мы тоже от моды не отстаëм и этим занимаемся. Если в столице и областных центрах подобными точками общепита никого не удивить, то в маленьких городах они становятся центрами притяжения местного населения, особенно молодежи и семей с детьми, потому что это иногда единственный объект общественного питания», — рассказал Мацкевич.

Также, по его словам, «Белкоопсоюз» проводит ребрендинг магазинов кулинарии «с внедрением домашнего ассортимента». За прошлый год специалисты общепита «освоили около 200 новых изделий», в том числе с использованием шоковой заморозки.