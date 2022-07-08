Минск, 8 июля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Белорусский республиканский союз потребительских обществ («Белкоопсоюз») решил открыть фастфуд-кафе по всей республике. Об этом сообщил председатель правления организацииОлег Мацкевич.

ИА REGNUM Минск

«В этом году планируем реализовать проекты по созданию сети специализированных кафе под едиными брендами «Лепим сами», «Еда и кофе», «Смаженка», Tasty. Это популярное сегодня направление, фастфуд, поэтому мы тоже от моды не отстаëм и этим занимаемся. Если в столице и областных центрах подобными точками общепита никого не удивить, то в маленьких городах они становятся центрами притяжения местного населения, особенно молодежи и семей с детьми, потому что это иногда единственный объект общественного питания», — рассказал Мацкевич.

Также, по его словам, «Белкоопсоюз» проводит ребрендинг магазинов кулинарии «с внедрением домашнего ассортимента». За прошлый год специалисты общепита «освоили около 200 новых изделий», в том числе с использованием шоковой заморозки.