Минск, 8 июля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Президент БелоруссииАлександр Лукашенко освободил от должностей двух послов и заместителя председателя Национальной Академии наук. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Освобождены от должности заместитель председателя президиума НАНСергей Килин (занимал этот пост с 2014 года), посол в РумынииАндрей Гринкевич (занимал эту должность с 2016 года), посол в Японии и по совместительству в Австралийском Союзе и Новой ЗеландииРуслан Есин (занимал эту должность с 2017 года).

Как сообщалоИА REGNUM, у президента Белоруссии 7 июля был кадровый день, в частности он назначил послом в Камбодже, Лаосе и Мьянме по совместительствуВладимира Боровикова.