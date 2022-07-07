Москва, 7 июля 2022, 23:55 — REGNUM В результате шторма в Москве повалены более 30 деревьев, повреждены семь автомашин, травмирован один человек, сообщают 7 июля экстренные службы российской столицы.
Из-за повреждённых деревьев было приостановлено движение на Замоскворецкой линии метрополитена от станции «Автозаводская» до «Орехово».
При этом в отдельных районах столицы за час выпало более 30% месячной нормы дождей.
От упавшего дерева пострадала женщина, которая была госпитализирована.
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