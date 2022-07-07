Париж, , 23:50 — REGNUM Издательская компания Nacon и студия ACE Team объявили о решении отложить релиз игры Clash: Artifacts of Chaos. Об этом 7 июля сообщает портал Gematsu.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Изначально разработчики планировали выпустить игру в ноябре 2022 года, сейчас они сообщили, что релиз переносится на 9 февраля 2023-го. В рамках трансляции Nacon Conect студия показала новый трейлер Clash: Artifacts of Chaos с демонстрацией игрового процесса.

Для справки: релиз игры состоится на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, и ПК (Steam, Epic Games Store). Clash: Artifacts of Chaos будет представлять собой экшн-игру с механиками рукопашного боя. Её сюжет расскажет о том, как воин-отшельник Псевдо, проживающий в необычной вселенной, решает встать на защиту Малыша — осиротевшего существа, способности которого привлекли внимание могущественной владычицы артефактов.

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