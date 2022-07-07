Воркута, Коми, , 23:49 — REGNUM В Воркуте 46-летняя женщина попалась на мошенничестве с детскими пособиями, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Мошенница Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР

«Прокуратурой установлено, что она через портал Госуслуг подала в ПФР заявление на получение мер господдержки на пятерых дочерей дошкольного возраста. Выяснилось, что актовые записи о рождении были составлены на основании подложных медицинских свидетельств о рождении, выданных от имени учреждения здравоохранения Тульской области. В результате мошенничества Фонд выплатил ей 145 тыс. рублей», — сообщили в прокуратуре.

Прокуратура Воркуты обратилась в суд с исками о взыскании с женщины необоснованно полученных выплат, а также об аннулировании актовых записей о рождении детей и признании недействительными свидетельств о рождении.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудница банка присвоила 900 тыс. рублей, оформив на свердловчан кредиты.