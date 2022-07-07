Москва, 7 июля, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Россия инициировала встречу Совета Безопасности (СБ) ООН для освещения проблемы нацизма на Украине, сообщил 7 июля первый заместитель постпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

По его словам, в ходе встречи будет произведён исторический разбор идеологических течений на Украине, анализ актуальной ситуации с демонстрацией фото- и видеоматериалов.

«В понедельник, 11 июля, в 15:00 по Нью-Йорку/22:00 по Москве мы проводим очередное неформальное заседание СБ ООН по «Формуле Арриа», посвященное нацизму и фашизму на Украине. Это — наш ответ тем западным коллегам, которые… утверждают, что мы преувеличиваем масштаб проблемы», — написал Полянский.

Он также уточнил, что материалы будут зачитываться на русском и английском языках.