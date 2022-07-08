Вашингтон, , 07:36 — REGNUM Известный рэпер Gunna (Серхио Джаванни Китченс) в очередной раз получил отказ в выходе под залог по делу о нарушении закона RICO. Об этом сообщил портал HipHopDX.

Gunna Цитата из клипа

По мнению прокуроров, выход музыканта на свободу может стать угрозой для потенциальных свидетелей. Следующее заседание по делу Gunna должно состояться 9 января 2023 года.

Напомним, в начале мая 2022 года Gunna, Young Thug (Джеффери Ламар Уильямс) и другие участники лейбла YSL Records были арестованы по подозрению в деятельности организованного преступного сообщества. Суммарно против артистов выдвинули 56 обвинений.

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