Вашингтон, 8 июля 2022, 07:36 — REGNUM Известный рэпер Gunna (Серхио Джаванни Китченс) в очередной раз получил отказ в выходе под залог по делу о нарушении закона RICO. Об этом сообщил портал HipHopDX.
По мнению прокуроров, выход музыканта на свободу может стать угрозой для потенциальных свидетелей. Следующее заседание по делу Gunna должно состояться 9 января 2023 года.
Напомним, в начале мая 2022 года Gunna, Young Thug (Джеффери Ламар Уильямс) и другие участники лейбла YSL Records были арестованы по подозрению в деятельности организованного преступного сообщества. Суммарно против артистов выдвинули 56 обвинений.
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